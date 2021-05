Joma révèle le maillot domicile d'Hoffenheim pour la saison 2021-2022

Alors que la 34ème journée de Bundesliga va se disputer ce samedi 22 mai, Joma profite du dernier match de la saison à la PreZero Arena pour dévoiler la nouvelle tunique principale d'Hoffenheim.

Le TSG 1899 Hoffenheim a connu une nouvelle saison mitigée, stagnant dans le milieu de tableau allemand. Il faut dire que depuis le départ de Julian Nagelsmann vers Leipzgig à l'été 2019, le club a perdu de sa superbe. Malgré ces résultats en dents de scie, les supporters allemands répondent toujours au rendez-vous donc Joma leur a réservé une surprise pour la réception du Hertha Berlin avec un tout nouveau maillot qui mêle tradition et modernité.

L'équipementier espagnol travaille avec le club de la région de Stuttgart depuis la saison 2019-2020 et comme lors des deux dernières saisons, la tunique principale respecte les couleurs historiques d'Hoffenheim. Ce nouveau maillot se présente donc dans un bleu roi modernisé avec un effet dégradé allant vers du bleu foncé sur la partie inférieure. Ce bleu foncé est aussi présent sur le col et le bas des manches alors que la touche blanche habituelle se retrouve sur les sponsors ainsi que sur les logos du club et de l'équipementier. Des chaussettes et un short bleu foncé complètent parfaitement cette tenue conçue par Joma.