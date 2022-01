Coupe d'Afrique des Nations 2021 : Djamel Belmadi résigné mais pas fataliste après la défaite de l'Algérie

Stupeur au Japoma Stadium de Douala : l'Algérie, tenante du titre de la Coupe d'Afrique des Nations, s'est inclinée face à la Guinée équatoriale sur un but d'Esteban Obiang avant le dernier quart d'heure. Une défaite qui relègue les Fennecs à la dernière place du groupe E après deux journées (1 point) et les oblige à tout donner sur le dernier match face à la Côte d'Ivoire jeudi prochain pour espérer une qualification en huitièmes de finale et ainsi défendre leur titre au Cameroun. Une situation à laquelle ne s'attendait pas le sélectionneur des Verts Djamel Belmadi, qui perd son premier match après 35 matches sans la moindre défaite, record africain et à seulement deux matches de l'Italie (37).

La suite après cette publicité

Belmadi ne désespère pas

Présent face aux journalistes après la rencontre, le technicien algérien regrette l'inefficacité offensive de ses joueurs : «je leur ai dit que je suis encore plus peiné pour le fait que leurs efforts ne soient pas récompensés, de part le résultat, et l’arrêt de la série de 3 ans qui s’arrête soudainement. Appelez ça comme vous voulez, de la malchance ou de la maladresse. Un but aurait pu débloquer la situation. Le match devient difficile physiquement, psychologiquement, et le doute s’installe. (...) L’inefficacité ahurissante qui change un match, une vie … C’est un domaine sur lequel il va falloir inverser la tendance. On n’abandonne pas. Si c’est difficile de croire en nous en ce moment, moi je crois en mes joueurs», a-t-il expliqué en conférence de presse.

Et malgré la position compliquée de l'Algérie dans cette compétition, le sélectionneur des Verts ne s'est pas montré fataliste, loin de là : «bien sûr, on n’acceptera pas d’être éliminé de ce tournoi sans tout donner. Il n’y a pas toujours des réponses rationnelles à tout. On peut dominer outrageusement sans marquer ou prendre de point et on peut en parler pendant des heures. On se crée des occasions par dizaine mais aucun ballon veut aller au fond. J’ai dit aux joueurs de ne jamais parler à chaud mais j’avais envie de leur parler. J’ai vu un groupe de coéquipiers, de compatriotes et de frères peinés, frustrés et presque abattus.»

Un duel attendu face aux Éléphants

Rencontrer la Côte d'Ivoire en Coupe d'Afrique des Nations est devenu récurrent pour ceux qu'on surnomme les Guerriers du désert. Déjà lors de la dernière édition en Egypte, les joueurs entraînés par Belmadi ont dû se défaire de ceux d'Ibrahim Kamara en quarts de finale (2-1). Et à l'époque déjà, cette victoire était pour les Algériens une revanche prise sur les Ivoriens, qui les avaient battus quatre ans auparavant pour une place dans le dernier carré de l'édition 2015 en Guinée équatoriale (3-1) avant leur sacre final face au Ghana sur une séance de tirs au but interminable (9 t.a.b. à 8). Mais cette fois-ci, les deux nations s'affrontent directement en phase de poules jeudi prochain avec deux objectifs différents : l'Algérie pour une place en 8es, la Côte d'Ivoire pour la première place de cette poule.

Toujours en conférence de presse, l'entraîneur champion d'Afrique 2019 a également abordé le duel décisif face aux Éléphants : «La prochaine rencontre sera une rencontre difficile. La Côte d’Ivoire est une bonne équipe et ils ont des grosses individualités. On ne s’attendait pas à avoir 1 point après 2 matchs. Le monde va s’abattre sur nous. J’en prends largement la responsabilité là-dessus. On doit y croire. La Côte d’Ivoire est une grosse équipe mais ça ne sera pas insurmontable.» Quatre jours pour préparer la rencontre qui sauverait l'honneur du football algérien en 2022. Rendez-vous le 20 janvier prochain...