Ligue 1 : à dix contre onze, le Stade Rennais arrache le nul à Lille

Avant l'Olympico entre l'OM et l'OL ce dimanche soir (20h45), Lille et Rennes avaient l'occasion de mettre la pression sur les deux Olympiques et grappiller des points au classement après la défaite de Lorient, contre le PSG (1-2). Victorieux lors de ses cinq derniers matches, le Stade Rennais voulait poursuivre sa série pour conserver de l'avance sur le podium face à une équipe du LOSC battue à Lyon lors de la dernière journée (0-1).

Lille voulait justement se relever de cette défaite et se montrer beaucoup plus entreprenants en début de rencontre. Bamba, Weah et Cabella animaient les premières minutes et sur un centre de l'international français, Mandanda interceptait le ballon... avant de le relâcher sur David, qui pouvait surgir pour ouvrir le score (1-0, 15e). Une erreur du gardien des Bleus. Le Stade Rennais n'a ensuite pas réussi à réagir et affichait des difficultés techniques inhabituelles. David était même proche d'un doublé, mais Mandanda s'est interposé devant sa ligne (40e).

Les Dogues n'ont pas eu de chance

En maîtrise, les Dogues sont alors arrivés en mode gestion lors du second acte, mais sur une action pourtant anodine, M. Hamel recevait un appel du Var via son oreillette. Dans la surface lilloise, David accrochait Wooh et offrait un pénalty gratuitement aux Bretons. D'une lourde frappe, Bourigeaud remettait les compteurs à égalité (1-1, 59e). Mais en fin de rencontre, Lille poussait énormément pour récupérer son avantage et Djalo (66e), puis David (72e), trouvaient le poteau d'un Mandanda miraculé.

Et quand David parvenait à tromper Mandanda, c'est le VAR qui venait dégoutter le public du LOSC. Une fin de match vraiment frustrante pour des Nordistes qui ont clairement eu la maîtrise du jeu. Mais finalement, même après l'expulsion de Meling (90e), les Dogues n'ont pas réussi à l'emporter et stagnent au classement avant la réception d'Angers. De leur côté, les Rennais conservent la troisième place, mais recevront Toulouse pour la dernière de l'année, avant la Coupe du monde. L'occasion pour eux de sécuriser le podium avant la trêve.