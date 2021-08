Euro 2020 : Martin Braithwaite revient sur l'épisode Christian Erisken

Pour la première fois depuis la rencontre entre le Danemark et la Finlande, l'international danois Martin Braithwaite (30 ans) est revenu sur le malaise cardiaque de Christian Eriksen, qui devrait passer des examens médicaux pour savoir s'il peut poursuivre sa carrière, selon Sky Sports. Dans un reportage réalisé par Lucky Metal et 433, l'attaquant du FC Barcelone a cru voir son coéquipier mourir devant ses yeux : «J'ai vécu l'une des situations les plus terribles de ma vie. Ce qui était l'événement sportif le plus important de l'histoire du Danemark a tourné au cauchemar. Ce qui s'est passé cette nuit-là a été un choc pour beaucoup de gens. À un moment, je l'ai regardé et il était parti. Quand on le voit ou quand on voit son corps... là où la personne est morte, il n'y a pas de doute. Vous le savez tout de suite. C'est ce que j'ai vu.»

L'ancien Toulousain s'est également livré sur son soulagement après les premières nouvelles rassurantes sur l'état de santé du milieu offensif de l'Inter Milan : «Quand je l'ai vu, j'ai commencé à prier beaucoup. J'ai senti que c'était la seule chose que je pouvais faire à ce moment-là. Regardez Dieu. Tous les médecins autour de lui et cette image... c'est quelque chose que je ne veux pas que quelqu'un voit. Au final, nous avons eu une fin heureuse. Christian va bien et est stable et c'est la seule chose que nous voulions».