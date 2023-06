Algérie : Djamel Belmadi explique le choix Houssem Aouar

En mars dernier, Houssem Aouar décidait d’annoncer son choix de rejoindre la sélection d’Algérie après avoir côtoyé l’équipe de France pendant tout son début de carrière. Le milieu de l’OL était donc disponible pour jouer avec les Fennecs, mais Belmadi décidait de temporiser avant de le convoquer, estimant qu’il n’avait pas encore assez de temps de jeu à l’OL. Finalement, pour la trêve de juin, le sélectionneur de l’Algérie a décidé de faire appel à Aouar pour sa première convocation donc. Un choix qu’il a justifié en conférence de presse ce dimanche.

La suite après cette publicité

«Il n’a pas beaucoup joué, il a un manque de temps de jeu évidemment. Mais j’ai pensé que c’était important de le faire venir maintenant pour gagner du temps dans son adaptation. Il avait vraiment cette envie de venir nous rejoindre. Ce n’est pas la première fois que je le dis, mais ce sera un joueur important dans l’avenir. Il est monté très haut et il a eu des difficultés ensuite. Je suis content qu’il puisse découvrir un autre championnat aussi. Il va participer aux deux matches lors de cette trêve, mais on n’aura pas la vraie version d’Aouar avec son potentiel complet. En septembre-octobre, on aura un joueur de niveau mondial. Je le vois comme ça. On lui souhaite du succès.»

À lire

Steven Gerrard entraîneur en Arabie Saoudite ?