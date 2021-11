PSG : Lionel Messi a changé d'avis sur Sergio Ramos

Arrivé au Paris Saint-Germain l'été dernier, l'attaquant argentin Lionel Messi est devenu coéquipier avec l'un de ses plus grands rivaux lorsqu'il évoluait sous les couleurs du FC Barcelone : l'ancien défenseur central du Real Madrid Sergio Ramos, lui aussi arrivé recruté libre de tout contrat lors du dernier mercato estival. Dans un entretien accordé à Marca, le sextuple Ballon d'Or n'a pas hésité à revenir sur cette rivalité, espérant qu'il reviendra vite sur les terrains pour permettre au PSG de remporter enfin sa première Ligue des Champions.

«Maintenant ça ne me fait plus rien, mais au début c'était bizarre après tant d'années de rivalité, être les deux capitaines du Barça et de Madrid, après tant de Clasicos joués, tant de duels que nous nous sommes livrés sur le terrain. Nous nous sommes toujours beaucoup respectés, peu importe à quel point nous avons été de grands rivaux dans ces Clasicos. L'avoir comme partenaire aujourd'hui est un spectacle. Petit à petit, il nous rejoint et j'espère qu'il jouera le plus rapidement possible car il sera un footballeur fondamental pour se battre pour les objectifs», a expliqué La Pulga dans les colonnes du quotidien espagnol.