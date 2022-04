Dortmund a doublé Manchester United pour Erling Haaland

Un an seulement après avoir rejoint le RB Salzbourg, Erling Haaland s'engageait avec le Borussia Dortmund et confirmait ses talents devant le but en Bundesliga. Arrivé en décembre 2019 pour quatre saisons avec le BVB, Erling Haaland était déjà très sollicité les premiers mois après sa venue chez les Noir et Jaune, comme l'a révélé Hans-Joachim Watzke, le directeur général du Borussia Dortmund, dans le podcast 19:09 Talk.

«Nous avons donné à Erling Haaland une bonne clause de libération… sinon il serait allé à Manchester United», a-t-il expliqué, avant de se montrer peu rassurant sur l'avenir du Norvégien au sein de sa formation. «Il a une décision à prendre, son choix finira par arriver. Mais je suis sûr que nous trouverons plus tard le nouveau Haaland. Nous avons besoin du nouveau Haaland».