Accord entre Erik ten Hag et le Bayer Leverkusen !

Le Bayer Leverkusen regarde désormais vers l’avenir : Xabi Alonso est parti au Real Madrid et le club allemand a évalué plusieurs profils ces dernières semaines, dont celui de Cesc Fàbregas. L’entraîneur espagnol restera finalement à Côme et les Allemands ont donc fait de grands pas en avant pour Erik ten Hag. Le Bayer Leverkusen semble avoir pris sa décision définitive, le Néerlandais est en pole position et sera bien l’élu pour prendre la succession du nouvel entraîneur du Real Madrid.

L’Ajax Amsterdam, qui rêve d’un retour de ten Hag, reste cependant en retrait. Cela dit, tout n’est pas encore défini, certains détails restent à régler, notamment la paperasse à parapher. Le club allemand a en effet évalué une série de candidats ces derniers jours. Plusieurs entraîneurs restent en lice. Mais ten Hag est largement en tête puisqu’il a d’ores et déjà donné son feu vert pour un accord de 2 ans comme indiqué par The Athletic. En cas d’un retournement de situation très peu probable, l’entraîneur néerlandais pourrait revenir à l’Ajax. Francesco Farioli a en effet quitté le club.