OL : les mots forts de Georges Mikautadze sur Pierre Sage

Ce mercredi après-midi, Georges Mikautadze a été le joueur désigné par l’OL pour assurer la conférence de presse avant le match d’Europa League face à Ludogorets. Une mission qui n’a pas été simple puisque c’était la première sortie médiatique d’un joueur depuis le départ de Pierre Sage, si on met de côté les messages publiés sur les réseaux sociaux des Lyonnais. Forcément, le Géorgien a été interrogé sur le départ du technicien français.« Bien sûr que ce départ nous touche. Ce que le coach a fait l’année dernière est remarquable. Il a été un grand artisan de notre remontée et de la qualification en Europa League. On essaie de se préparer comme pour les autres matchs, même si notre coach a été démis de ses fonctions. Il faut faire abstraction de cela. Nous sommes des joueurs professionnels, il y a eu des choix, et il faut aller de l’avant. Demain, il faut gagner pour se qualifier en huitièmes de finale.»

La suite après cette publicité

Il a aussi évoqué le discours de John Textor dans le vestiaire. « Il nous a parlé pour expliquer pourquoi il a pris cette décision. J’ai connu Pierre cette année, c’est une personne ouverte à la discussion, appréciée de tout le groupe. On ne peut que le remercier.» Le message était le même pour Jorge Maciel, l’entraîneur adjoint qui assure l’intérim avant l’arrivée de Paulo Fonseca. « C’est une question importante. Lorsque j’ai reçu un appel de la direction, j’ai contacté Pierre immédiatement. Cela m’a touché, car j’ai travaillé avec lui, à la fois avec le professionnel et avec l’homme. Quand je l’ai appelé, il a été très franc. Il y aura toujours du respect entre nous. Tout était clair et s’est bien passé. Il m’a dit que cela faisait partie de la vie. C’était une discussion presque paternelle, ce qui est rare dans le football.» La page Sage se tourne petit à petit.