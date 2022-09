Amical : des Bleuets séduisants s'imposent en Allemagne

Un match de gala. Avant de découvrir ses futurs adversaires lors du prochain Championnat d'Europe, l'équipe de France Espoirs s'apprêtait à défier l'Allemagne sur son terrain, tenante du titre qu'elle a décroché en 2021, contre le Portugal (1-0). Pour l'occasion, Sylvain Ripoll alignait un 4-2-3-1 avec Gouiri-Le Fée-Ngoumou, derrière Rutter. Fofana, Kalulu et les Lyonnais Caqueret et Lukeba étaient également titulaires. En face, on retrouvait notamment la pépite de Dortmund Moukoko, associé à Thielmann (Cologne) en pointe.

Sur le papier, le match semblait largement à la hauteur des Bleuets, qui ont rapidement fait part de leur technique pour mettre le pied sur le ballon. La première alerte, après une belle construction, venait de Merlin, dont la frappe lointaine était déviée par le gardien allemand Atubolu (8e). Plus entreprenants, les Français se montraient de plus en plus dangereux, mais ne parvenaient pas à réellement se créer des occasions franches. Résultat : l'Allemagne en profitait et regagnait peu à peu la possession du ballon.

Le duo Enzo Le Fée-Amine Gouiri a régalé

Les Champions d'Europe en titre auraient même pu faire la différence avant la mi-temps sur une contre-attaque, mais Netz, pourtant seul devant le but vide, voyait Kalulu le gêner au moment de tirer à bout portant (40e). Après la pause, les tricolores accéléraient et parvenaient enfin à ouvrir le score. Bien servi par Le Fée, Gouiri réalisait un joli rush solitaire et pouvait frapper un tir finement enroulé, directement dans le petit filet opposé (1-0, 52e).

À nouveau, Le Fée, très en jambes, voyait sa frappe frôler le cadre (59e). Peu d'occasions après cela, alors que les Bleuets auraient clairement pu s'assurer la victoire plus tôt. Mais finalement, après un réflexe décisif de Meslier en fin de match (86e), les hommes de Ripoll ramènent un bon résultat face à un adversaire de prestige avant un dernier match amical contre la Belgique, au stade du Hainaut à Valenciennes, lundi (21 heures). Après cela, ils prépareront le Championnat d'Europe Espoirs, qui se déroulera l'été prochain, en Géorgie et en Roumanie.