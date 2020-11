PSG : Kylian Mbappé ne devrait pas jouer contre Rennes

Une défaite qui fait mal. Opposé au RB Leipzig mercredi soir dans le cadre de la troisième journée de la phase de poules de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain s'est incliné en Allemagne (1-2) tout en perdant deux joueurs expulsés, à savoir Idrissa Gueye et Presnel Kimpembe. Présent au micro de Téléfoot, Thomas Tuchel est donc revenu sur cette mauvaise performance mais l'entraîneur allemand a rapidement été interrogé sur ses deux stars Neymar et Kylian Mbappé, blessés et absents face au RBL.

Et l'ancien technicien du Borussia Dortmund a expliqué que le natif de Bondy ne devrait pas jouer face au Stade Rennais ce week-end en Ligue 1 : «je pense qu’ils vont rester avec nous (pendant la trêve internationale) pour récupérer. On a un match difficile contre Rennes samedi, puis il y aura la trêve internationale. Kylian Mbappé présent contre Rennes ? Je ne pense pas non. On a récupéré 3-4 joueurs-clés blessés.» Touchés aux ischios jambiers droits, Kylian Mbappé pourrait donc manquer plusieurs matches, comme son coéquipier brésilien.