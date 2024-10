PSG : Luis Enrique se prononce sur le retour de Gonçalo Ramos

Blessé et éloigné des terrains depuis plusieurs semaines, Gonçalo Ramos (23 ans) continue sa rééducation. Forfait pour le Classique de dimanche soir, l’attaquant portugais manque actuellement aux Rouge et Bleu, en difficulté dans le secteur offensif. Présent en conférence de presse avant de défier l’OM, Luis Enrique a donné des nouvelles de son protégé, non sans humour.

La suite après cette publicité

«Une date de retour? Il revient le 25, mais je ne sais pas de quel mois. C’est un joueur que j’adore comme n’importe quel joueur de mon effectif. Apparemment, c’est le joueur qui va tout changer (rires)… Mais la solution ne vient jamais d’un seul joueur. Il faut s’améliorer en tant qu’équipe, que club.», a ainsi déclaré l’ancien sélectionneur de la Roja.

Pour ce match, Parions Sport en Ligne vous offre un bonus de bienvenue de 85€ et 15€ sans dépôt avec le code FM15. La victoire 2-1 du PSG face à l’OM vous rapporte jusqu’à 760€.

La suite après cette publicité

Suivez le match OM - PSG sur DAZN. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.