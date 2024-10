FC Barcelone - Bayern Munich : les compositions officielles

Barcelone accueille ce mercredi soir l’un des chocs de la phase de ce début de Ligue des Champions. Le Barça reçoit en effet le Bayern Munich à partir de 21h (un match à suivre en direct commenté sur Foot Mercato) dans une rencontre sous tension puisque les deux formations ont déjà perdu une fois dans la compétition cette saison.

Privé de plusieurs éléments (Ter Stegen, Araujo, Christensen, Garcia, Torres) pour ses retrouvailles avec son ancienne équipe, Flick aligne un 4-3-3 où Koundé est présent sur le côté droit de la défense, un cran derrière Yamal. Raphinha occupe l’aile gauche offensive et Lewandowski la pointe, tandis que l’entrejeu est formé par le trio Pedri-Casado-Lopez. En face, deux Français sont titulaires pour les Bavarois : Upamecano aux côtés de Kim en charnière centrale et Olise dans le couloir droit de l’attaque pour épauler Müller, Gnabry et surtout Kane.

Les compositions :

FC Barcelone : Pena - Koundé, Cubarsi, Martinez, Balde - Pedri, Casado, Lopez - Yamal, Lewandowski, Raphinha

Bayern Munich : Neuer - Guerreiro, Upamecano, Kim, Davies - Kimmich, Palhinha - Olise, Müller, Gnabry - Kane

