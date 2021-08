CAN 2021 : suivez le tirage au sort de la phase de poules en direct

Quelle nation succédera à l'Algérie, vainqueur de la compétition en 2019 ? Prévu en juin dernier, le tirage au sort de la CAN 2021 a été reporté à ce mardi 17 août. À partir de 20h, les 24 sélections qualifiées pour la phase finale découvriront leurs adversaires et leur groupe.

Comme en 2019, les 24 sélections seront réparties dans six groupes de quatre équipes. Quatre chapeaux ont été établis en fonction du dernier classement FIFA, qui date du 12 août. Le Sénégal est le mieux classé (21e) devant la Tunisie (28e) et l’Algérie, championne d'Afrique en titre (30e). Ils figurent dans le chapeau 1 avec le Maroc, le Nigeria ainsi que le Cameroun, pays organisateur et directement qualifié.

Concernant le chapeau 2, on retrouve l'Égypte, le Ghana, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Burkina Faso ainsi que la Guinée. Le Cap-Vert, le Gabon, la Mauritanie, la Sierra Leone, le Zimbabwe et la Guinée-Bissau complètent le pot 3. Enfin, le Malawi, le Soudan, la Guinée équatoriale, les Comores, l'Éthiopie et la Gambie seront dans le chapeau 4.

