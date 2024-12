PSG : Michel Denisot révèle le montant que touchaient les anciennes gloires

Le football a changé. Au fil des années, les footballeurs ont vu leur revenu augmenter. De quoi par moments faire enrager certains observateurs, qui se plaignent de les voir être payés autant. Dans un entretien accordé à Brut, Michel Denisot est revenu sur l’évolution des émoluments des joueurs professionnels, à partir des années 1990 jusqu’à aujourd’hui. L’ancien président du Paris Saint-Germain (1991-1998) a notamment avoué que le salaire que percevaient certains grands joueurs passés par le club de la capitale, comme George Weah, correspondait à ce que touche aujourd’hui « un très bon joueur de Ligue 2 ».

La suite après cette publicité

« Les plus gros salaires, ça devait être l’équivalent d’aujourd’hui, 80 000 euros peut-être. Oui, il y avait moins d’argent. Et les transferts, c’était 5-6 millions, un truc comme ça. Ça n’avait rien à voir. Ce qui a le plus changé ? C’est devenu un enjeu encore plus important, un enjeu politique plus important. Ça l’a toujours été. Dire "on sépare le sport de la politique", c’est du pipeau. Le sport, c’est de la politique. Ce qui a changé, c’est l’argent, a indiqué Denisot, qui estime aussi que le rôle du footballeur s’est considérablement transformé. Les très grands joueurs sont devenus des multinationales. Un très grand joueur aujourd’hui, qui gagne des salaires de dizaine de millions d’euros par an, il a son avocat à temps plein, il a tout à temps plein, il rentre chez lui, il a tout à temps plein, kiné, masseur à domicile. Un joueur est devenu un club quasiment. »