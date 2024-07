Espagne : Lamine Yamal, joueur préféré des supporters espagnols

Lamine Yamal a conquis le cœur des supporters espagnols. Durant cet Euro, l’ailier droit de 17 ans a déjà inscrit un but face à l’équipe de France, en demi-finale (2-1), et a délivré trois passes décisives avec la Roja. Et sa cote de popularité se voit également dans les statistiques. Comme le rapporte un sondage de l’agence ibérique 40dB, rapporté par la Cadena SER et *El País*, l’élément du FC Barcelone est le joueur préféré des suiveurs de l’Espagne, avec 46,2%. L’ailier gauche de l’Athletic Club, Nico Williams, arrive deuxième de ce classement, avec 23,7%. Suivent ensuite Dani Carvajal (14,9%), Marc Cucurella (12%), Dani Olmo (11%) et Álvaro Morata (10,2%).

La suite après cette publicité

L’Espagne affrontera l’Angleterre, ce dimanche, au stade olympique de Berlin, pour la finale de l’Euro 2024. L’occasion pour Yamal d’entrer encore plus dans le cœur des fans espagnols, voir bien plus encore.