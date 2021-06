Éric Maxim Choupo-Moting prolonge avec le Bayern Munich

Remplaçant de luxe décisif avec le Bayern Munich cette saison, Éric Maxim Choupo-Moting (32 ans) sera heureux de voir que son contrat a officiellement été prolongé. Le buteur camerounais, dont le bail avec le club bavarois prenait fin ce mois-ci, est désormais lié avec le club champion d’Allemagne jusqu’en 2023. Hasan Salihamidzic, le directeur sportif du Bayern, s'est d'ailleurs réjouit de sa prolongation au moment de l'annoncer aujourd'hui.

L’ancien attaquant du PSG avec retrouvé l’Allemagne l’été dernier et avait alors signé pour une saison. Fort de ses prestations intéressantes lorsque Robert Lewandowski n’était pas là (9 buts toutes compétitions confondues) et d’un salaire plutôt correct pour les finances bavaroises, Choupo a donc été récompensé et sera un joueur du Bayern jusqu’à ses 34 ans. « Je suis fier d'être ici. Le FC Bayern est un club très spécial, le club numéro un en Allemagne et aussi l'un des meilleurs clubs au monde. Ma première année ici a été formidable - sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain, nous nous sommes beaucoup amusés ensemble. Je veux continuer à avoir du succès avec l'équipe, j'aimerais atteindre la finale de la Coupe DFB à Berlin et, idéalement, gagner la Ligue des champions », a-t-il déclaré.