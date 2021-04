Quelques jours après la sortie du pack Spectra, Puma dévoile le pack Craft alors que l'Euro 2020 approche à grand pas et débute dans moins de deux mois.

La suite après cette publicité

Comme pour le pack Spectra, la Future Z 1.1 de Neymar et l'Ultra 1.2 d'Antoine Griezmann sont mises à l'honneur sur cette collection. Si les paires du pack Spectra, que l'on a pu voir aux pieds de Neymar et Kinglsey Coman en Ligue des champions, tapent à l'œil avec un coloris hyper flashy, les paires de ce nouveau pack sont bien plus discrètes.

Si l'on retrouve les technologies habituelles des deux silos sur ce nouveau coloris full black, la différence se fait grâce à la technologie brevetée « LazerTouch » et la tige en cuir. En février dernier, Puma sortait déjà des chaussures versions blackout avec le pack Eclipse, seulement, on ne trouvait ni trace du cuir, ni de la technologie LazerTouch sur la Future Z et l'Ultra.

La technologie LazerTouch développée en Allemagne permet, grâce à l'utilisation d'un laser, l'impression de différents graphismes et textures sur les tiges, qui sont en l'occurrence en cuir pour offrir un toucher de balle sans égal. On retrouve donc les deux silos phares de l'équipementier allemand plongés dans des coloris blackout avec du cuir, rappelant les chaussures d'antan mais avec des technologies modernes.

Puma continue de se montrer très actif sur le marché en sortant des nouvelles collections de chaussures assez régulièrement pour équiper ses nouvelles superstars comme Neymar, Kingsley Coman ou encore Raphaël Varane. Les chaussures du pack Craft seront bientôt disponibles sur le store Puma au prix de 200€. En attendant, les autres coloris sont disponibles sur Foot.fr !

Crédits photos: @SoccerBible