Puma dévoile le pack Eclipse

Après le pack « Game.on », Puma présente son deuxième pack de chaussures de foot de l’année: l'« Eclipse Pack ». Les chaussures phares de la marque allemande se brodent entièrement de noir dans ce pack Eclipse, qui est une tradition depuis maintenant 3 ans. Dans ce nouveau pack, on retrouve la Puma Future Z portée par la star Neymar, la Future Ultra d'Antoine Griezmann et le silo historique en cuir de kangourou, la King Platinium.

Puma Future Z

Le silo porté par Neymar, ou encore Luis Suarez est la toute nouvelle attraction chez Puma. Lancée fin décembre, la Puma Future Z adopte déjà son troisième coloris avec un design unique sur la partie arrière du talon et du pied. Cette version noire ou blackout conserve cependant les mêmes caractéristiques techniques que les autres coloris avec notamment la fameuse bande centrale FUZIONFIT+, qui garantit élasticité et un maintien des pieds optimal selon l'équipementier allemand.

La semelle asymétrique en forme de Z est toujours présente pour des changements de direction plus dynamiques, avec pour but de favoriser l’agilité du joueur. À noter également, une semelle en PEBA qui se révèle être 3% plus rapide que le matériaux PEBAX, pourtant très réputé sur le marché.

Puma Ultra

La Puma Ultra avait déjà reçu ce traitement « blackout » l’été dernier, dans le pack Eclipse 2020. On retrouve donc ce coloris aux pieds d'Antoine Griezmann et de Sergio Agüero, les ambassadeurs de ce silon en 2021. Cette chaussure plus légère qu’un iPhone convient aux joueurs à la recherche de rapidité et d’accélération explosives.

Ces crampons ont été confectionnés en s’inspirant de pointes d’athlétisme. Ils possèdent également la particularité d’allier à la fois légèreté grâce aux filaments de carbone, et résistance à l’aide de fibres de Kevlar (matière utilisée pour les gilets par balle). Comme sur la Future Z, le Grip Control Pro est présent.

Puma King Platinium

Le silo légendaire avec une tige en cuir de kangourou complète ce pack Eclipse. Il ravira les joueurs qui le porteront grâce à sa surface 3D qui permettrait durabilité et des contrôles maîtrisés. La semelle Rapidsprint garantirait quant à elle la légèreté et la réactivité.

Ce pack Eclipse est d’ores et déjà en vente sur le site de Puma. Pour les versions haut de gammes il faudra débourser 200€.