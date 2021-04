Puma dévoile le pack « Spectra » pour la fin de saison

À quelques semaines de l'Euro 2020, Puma présente les chaussures du pack « Spectra » qui seront portées par les stars de la marque durant les prochaines semaines et peut-être même pendant le championnat d'Europe qui débute le 11 juin au Stadio Olimpico où l'Italie recevra la Turquie.

Avec Spectra, la marque allemande dévoile son troisième pack de l'année après les collections « Game On » et « Eclipse ». Pour cette nouvelle collection, on retrouve les deux silos phares de Puma avec la Future Z de Neymar et l'Ultra d'Antoine Griezmann dans un coloris unique et très flashy avec un fond blanc éclatant, l'inspiration de bandes de couleurs réfractées et le logo ainsi que les inscriptions en rouge.

Cette Puma Future Z 1.1 se présente quelques semaines après la sortie du coloris « Creativity » dédié à Neymar JR. Au niveau des technologies, il n'y a pas de changements à signaler pour cette fin de saison. On retrouve la bande de compression adaptable « FUZIONFIT+ » qui débarque dans un coloris multicolore et qui offre un maintien optimal ainsi qu'un soutien idéal pour les mouvements explosifs et les changements de direction. La tige en maille innovante recouverte d'une fine couche de « GripControl Pro » est également de retour pour offrir un toucher et un contrôle de balle ultimes. Enfin, on retrouve également la semelle extérieure unique appelée « Dynamic Motion System » que Puma qualifie d'avant-gardiste, offrant une traction avancée afin de libérer la créativité. La paire des créateurs et des joueurs agiles devrait être portée par Neymar pour le choc de la 31ème journée de Ligue 1 Uber Eats face à Lille au Parc des Princes.

La Puma Ultra 1.2 garde elle aussi les mêmes caractéristiques et est donc composée d'une tige synthétique « MatryxEVO » multicolore, conçue avec des filaments de carbone et des fibres d'aramide (Kevlar®) pour plus de résistance, de légèreté et de souplessee, la Puma Ultra souhaite toujours sublimer la vitesse mais n'oublie pas d'optimiser le toucher de balle avec la présence du traitement GripControl Pro aux endroits clés de la chaussure. Au niveau de la semelle extérieure ultra-légère, on retrouve le « Peba SpeedUnit » qui est un matériau très souple et qui est accompagné de crampons inspirés des pointes d'athlétisme. La chaussure de vitesse de Puma pourrait notamment être portée par Raphaël Varane et Kinglsey Coman qui viennent de signer chez l'équipementier allemand.

Ces nouvelles paires qui seront chaussées par les ambassadeurs de la marque sont d'ores et déjà disponibles en prévente sur le store Puma avant une sortie mondiale prévue le 8 avril.