Puma dévoile la Future Z Creativity de Neymar !

Puma dévoile aujourd'hui la FUTURE Z 1.1 Creativity qui présente des graphismes explosifs et des éclats de couleur qui représentent la joie et l'inspiration pour rendre hommage à l'un des joueurs les plus créatifs du monde.

La suite après cette publicité

Après avoir présenté la Puma Future Z il y a quelques mois suite à l'arrivée du phénomène brésilien chez Puma, la marque allemande garde sa ligne directrice et rend hommage aux artistes, aux joueurs qui n'ont pour limite que leur imagination sur le terrain et qui ont la capacité d'influer sur chaque action d'un match grâce à leur créativité.

Construite autour d'une bande de compression adaptable « FUZIONFIT+ » qui était déjà présente sur les précédents modèles et qui offre un maintien optimal ainsi qu'un soutien idéal pour les mouvements explosifs et les changements de direction, la Future Z arbore une tige en maille innovante recouverte d'une fine couche de « GripControl Pro » pour offrir un toucher et un contrôle de balle ultimes. On retrouve également le « Dynamic Motion System », une semelle extérieure unique que Puma qualifie d'avant-gardiste et qui est développée pour une traction avancée afin de libérer la créativité.

Le FUZIONFIT+ débarque dans un rose qui saute aux yeux et qui vient recouvrir une empeigne bleu clair accompagnée de noir au niveau des lacets et du col. On retrouve également le mot « FUTURE » inscrit en blanc sur la partie intérieure du pied. Sur les côtés, une explosion de rose et de noir donne un aspect très flashy à cette paire qui se dévoile dans une grande collection lifestyle comprenant un maillot, un short, des accessoires d'entraînement et des vêtements de sport personnalisés.

Après s'être entraîné avec la Future Z 1.1 Creativity, Neymar JR devrait les chausser et faire parler sa créativité lors de son probable grand retour à la compétition dimanche prochain face à l'Olympique Lyonnais dans un match décisif pour la course au titre en Ligue 1 Uber Eats. En attendant dimanche, la paire est déjà disponible sur le store Puma au prix de 200€.