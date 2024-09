Manchester City - Arsenal : les compositions sont tombées

Ce dimanche, la 5e journée de Premier League offre un sacré choc avec Manchester City qui reçoit Arsenal. A domicile, les Sky Blues s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Ederson Moraes qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Kyle Walker, Manuel Akanji, Ruben Dias et Josko Gvardiol. Rodri Hernandez et Ilkay Gündogan se retrouvent dans l’entrejeu. Savinho, Bernardo Silva et Jeremy Doku sont situés derrière Erling Haaland.

De leur côté, les Gunners s’articulent dans un 4-3-3 avec David Raya dans les cages derrière Juriën Timber, William Saliba, Gabriel Magalhaes et Riccardo Calafiori. L’entrejeu est assuré par Thomas Partey, Kai Havertz et Declan Rice. Devant, Gabriel Martinelli est soutenu par Bukayo Saka et Leandro Trossard.

Les compositions

Manchester City : Ederson - Walker, Akanji, Dias, Gvardiol - Rodri, Gündogan - Savinho, Silva, Doku - Haaland

Arsenal : Raya - Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori - Partey, Rice, Havertz - Saka, Martinelli, Trossard