Le FC Barcelone est dingue d’une pépite de Chelsea

Limité par sa situation financière, le FC Barcelone a peu avancé sur le mercato. Cet été, les Blaugranas n’ont bouclé que deux arrivées avec Dani Olmo (RB Leipzig) et Pau Victor (Girona). Plutôt concerné par les départs avec la volonté de se délester de plusieurs joueurs. Pour autant, il faudra aussi renforcer certains postes afin d’arriver avec l’effectif le plus complet possible au lancement de la saison 2024/2025.

La suite après cette publicité

Et Hans-Dieter Flick ne serait pas contre une nouvelle arrivée au milieu de terrain afin d’apporter de la concurrence. Pour remplir ce rôle, les Blaugranas ont ciblé un joueur de Chelsea. Déjà dans le viseur des Catalans il y a deux ans quand ce dernier était encore à Aston Villa, Carney Chukwuemeka (20 ans), est plutôt bloqué dans la capitale anglaise. En deux ans, il n’a disputé que 27 matches avec les Blues (2 buts et 1 offrande).

À lire

Le Barça y croit encore pour Nico Wiliams

Un dossier au ralenti

Malgré tout, le milieu de terrain anglais reste un grand talent et avait disputé à la dernière Coupe du monde U20. Alors que sa progression à Chelsea est assez ralentie, le FC Barcelone aimerait profiter de l’opportunité. Selon Sport, le club blaugrana a noué des contacts ces dernières semaines avec Chelsea ainsi que les agents du joueur pour connaître la faisabilité de ce dossier. Mais cela ne sera pas si simple pour le FC Barcelone puisque Chelsea aimerait garder le joueur.

La suite après cette publicité

Ce dernier est toutefois conscient que son coach Enzo Maresca ne fait pas de lui une priorité et l’opportunité FC Barcelone serait une bonne option. Pour autant, les Blaugranas ont ralenti cette piste avec la bonne préparation des jeunes Marc Casadó (20 ans) et Marc Bernal (20 ans). Pour le moment, le dossier Carney Chukwuemeka est au point mort, mais le FC Barcelone est prêt à le relancer si Hans-Dieter Flick estime qu’il trouve les jeunes de la Masia trop légers pour tenir le cap sur la saison.