Cesc Fabregas rejoint Côme, en Serie B

En fin de contrat du côté de l'AS Monaco, Cesc Fabregas s'est officiellement engagé avec Côme, formation de Serie B. Une annonce officialisée, ce lundi, sur le site officiel de la deuxième division italienne. Selon les dernières informations de la presse italienne, Côme a offert un contrat de deux ans au milieu de terrain espagnol, champion du monde 2010.

«Au niveau individuel, ça se termine mal, c'est certain. Tout professionnel veut jouer et se sentir important. Je veux encore jouer. Je ne veux pas finir comme ça. L'année a été trop mauvaise pour terminer ainsi. Je veux prendre du plaisir, terminer avec de bonnes sensations», avait notamment confié, en mai dernier, l'Espagnol, passé par Arsenal, Barcelone et Chelsea. A noter que Côme débutera sa saison, samedi, par un 32e de finale de Coupe d'Italie sur la pelouse de La Spezia, pensionnaire de Serie A.