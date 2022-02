Serie A : Naples s'impose à Venise, Sassuolo sombre face à la Sampdoria

Le multiplex de la 24e journée de Serie A s'est joué ce dimanche après-midi sur trois pelouses. Tout d'abord, Naples est allé s'imposer sur la pelouse du Venezia, notamment grâce à un but du revenant Victor Osimhen, titularisé et buteur pour la première fois depuis près de trois mois. Andrea Petagna a ensuite scellé le sort de la rencontre dans la 10e minute du temps additionnel pour permettre aux Azzurri de prendre la seconde place à l'AC Milan à la différence de buts.

Dans les autres rencontres de l'après-midi, la Sampdoria s'est amusée dans son antre face à Sassuolo, et ce après cinq défaites consécutives. L'ancien Nerdoverde Francesco Caputo a d'ailleurs débuté le festival offensif génois, achevé par l'ancien de l'Inter Milan Antonio Candreva. Enfin, plus tôt dans l'après-midi, l'Atalanta Bergame s'est incliné à domicile face à Cagliari et a manqué l'occasion de s'approcher provisoirement du podium, à neuf points de la DEA.

Les résultats complets de l'après-midi

Atalanta 1-2 Cagliari : Palomino (64e) pour la DEA; Pereiro (50e, 68e) pour le CC

Bologne 0-0 Empoli

Sampdoria 4-0 Sassuolo : Caputo (5e), Sensi (7e), Conti (63e) et Candreva (sp, 90e+1) pour l'UCS

Venezia 0-1 Naples : Osimhen (59e) et Petagna (90e+10) pour la SSCN