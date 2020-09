Arnaud Kalimuendo confie la gestion de son image à Francesco Totti

«C’est avec grand plaisir que nous souhaitons la bienvenue à Arnaud Kalimuendo dans notre famille, joueur du PSG et de l'équipe nationale de France U20. Mieux ensemble !», peut on lire sur un post Instagram de «CT10 Management - IT Scouting», en-dessous d'une photo montrant la pépite du centre de formation du PSG enlaçant l'ex légende italienne de l'AS Roma. L'agence gérée par Totti s'occupera donc désormais de son image, alors que Roberto Meloni et Johan Caurant resteront ces agents.

Quelques jours après avoir effectué ses premiers pas avec son club formateur face au RC Lens (défaite 1-0), le buteur de 18 ans confirme son changement de dimension, du moins dans l'espace médiatique. Reste à continuer de prouver sur le pré. Et pourquoi pas dès dimanche face à l'Olympique de Marseille.