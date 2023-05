Beauvais : Shelton Guillaume sur un nuage

Les talents du football français ne se trouvent pas qu’en Ligue 1 et en Ligue 2. Les championnats amateurs permettent à certains joueurs de s’illustrer. Du côté du National 2, l’attaquant de Beauvais Shelton Guillaume a montré tout l’étendu de son talent. Auteur de 10 buts en 24 matches de championnat, le joueur de 25 ans a confirmé qu’il avait le potentiel pour aller plus haut.

La suite après cette publicité

« J’ai vu que j’avais le niveau et les qualités pour évoluer en National 2. Même si ce n’est pas fini, j’aimerais aller le plus haut possible et toucher le National, la Ligue 2, la Ligue 1, … On fera les choses étape par étape, mais l’ambition est d’aller le plus haut et le plus loin possible », confiait le principal intéressé dans un entretien pour Foot-National. Ces récentes performances et son style de jeu percutant devraient lui permettre de taper dans l’œil de certaines écuries. Assurément un joueur à suivre du côté du N2.

À lire

Liga : l’Athletic Bilbao retrouve le sourire face au Celta Vigo