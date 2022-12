Japon - Croatie : les compositions officielles

Suite des huitièmes de finale de la Coupe du monde ce lundi, avec un duel d'outsiders entre le Japon et la Croatie. Les Blue Samurai s'établissent dans un 4-2-3-1 avec Shuichi Gonda dans les cages derrière Shogo Taniguchi, Takehiro Tomiyasu, Maya Yoshida et Yuto Nagatomo. Wataru Endo et Hidemasa Morita sont dans le double pivot. Situé en pointe, Daizen Maeda est soutenu par Junya Ito, Daichi Kamada et Ritsu Doan.

De leur côté, les Vatreni optent pour un 4-3-3 où Dominik Livakovic officie comme dernier rempart. Devant lui, Josip Juranovic, Dejan Lovren, Josko Gvardiol et Borna Barisic forment la défense. Positionné en sentinelle, Marcelo Brozovic est épaulé par Luka Modric et Mateo Kovacic. Enfin, Andrej Kramaric et Ivan Perisic prennent les couloirs tandis que Bruno Petkovic est seul en pointe.

Japon : Gonda - Taniguchi, Tomiyasu, Yoshida, Nagatomo - Endo, Morita - Ito, Kamada, Doan - Maeda

Croatie : Livakovic - Juranovic, Lovren, Gvardiol, Barisic - Modric, Brozovic, Kovacic - Kramaric, Petkovic, Perisic

