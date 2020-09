Juventus : Fabio Paratici joue la transparence dans l'affaire Suarez

La Juventus est passée du potentiel recrutement de Luis Suarez à une enquête judiciaire. Avec l'affaire du test d'italien truqué, la Vieille Dame pourrait être sanctionnée même si ce sont membres de l'université de Pérouse, où les tests devaient être passés, qui sont actuellement entendus par la police. Avant le match contre la Roma, Fabio Paratici s'est exprimé aux micros de Sky Sports pour évoquer cette situation.

Et le directeur sportif affirme que le club turinois n'a rien à se reprocher : « nous n'avons pas commis de légèreté, l'occasion s'est présentée pour Suarez de se libérer de Barcelone et nous avons fait toutes les vérifications nécessaires. Nous avons agi en toute transparence et dans le plein respect des règles, nous sommes donc très calmes. Je ne suis ni magistrat ni policier donc je ne connais même pas bien ce type de situation ». Pas d'inquiétudes donc même si l'avancement de l'enquête pourrait venir embêter la Juventus dans les prochaines semaines.