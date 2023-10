Christophe Galtier va rebondir au Qatar !

Alors que Christophe Galtier a quitté son poste à la tête de l’équipe première masculine du Paris Saint-Germain au tout début du dernier mercato estival après une saison très décevante avec le club parisien, que ce soit au niveau des résultats plus que compliqués sur le terrain mais aussi à cause de ses nombreux déboires extrasportifs, l’entraîneur français va connaître une nouvelle aventure loin de la France. Le technicien de 57 ans devrait d’ailleurs bientôt signer au Qatar selon plusieurs médias locaux. Après l’OGC Nice et le PSG, Christophe Galtier va en effet rebondir du côté d’Al Duhail SC au Moyen Orient.

La suite après cette publicité

Alors que l’ancien entraîneur parisien avait été sondé tout récemment pour prendre la succession de Marcelino sur le banc de touche de l’Olympique de Marseille, ce dernier va finalement prendre la succession de Hernan Crespo avec un contrat de deux ans à la clé, à en croire les toutes dernières informations de nos confrères de L’Equipe. À Al-Duhail, Christophe Galtier va d’ailleurs diriger un certain Philippe Coutinho, qui est prêté par Aston Villa. Il retrouvera aussi un visage connu en la personne d’Isaac Lihadji, un joueur qu’il avait côtoyé dans le Nord de la France, du côté de Lille lors de la saison 2020-2021.