Tottenham : Guglielmo Vicario a joué avec une fracture face à Manchester City

Ce samedi, Tottenham a étrillé Manchester City dans un Etihad Stadium scié (0-4). Une rencontre durant laquelle Guglielmo Vicario a été brillant dans les buts des Spurs. Pour autant, le joueur ne jouait pas avec la totalité de ses moyens physiques. En effet, ce lundi, le portier italien a été opéré avec succès suite à une fracture de la cheville droite. Comme l’a confié l’ancien gardien de Monza sur ses réseaux sociaux, il jouait déjà avec cette blessure lors de la rencontre face aux Skyblues ce week-end.

«J’ai joué 60 minutes à l’Etihad avec un os cassé à la cheville, donnant absolument tout ce que j’avais pour l’équipe. Malheureusement, il n’y avait aucun moyen de contourner cela, j’avais besoin d’une opération. Je suis déçu de ne pas pouvoir aider l’équipe pendant un certain temps. Un énorme merci aux médecins et au personnel. L’opération s’est bien passée, et à partir de demain, je travaillerai dur pour revenir plus fort, plus en forme et prêt à tout donner pour vous à nouveau. Merci aux fans des Spurs pour tout l’amour. À bientôt sur le terrain.» La durée de son absence n’a pas encore été révélée par le club londonien.