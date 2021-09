PSG : où est en Juan Bernat ?

La suite après cette publicité

Voilà un an que Juan Bernat n'a plus foulée un terrain en compétition officielle. Depuis le 16 septembre 2020 et une rupture d'un ligament croisé du genou gauche face au FC Metz, l'Espagnol n'est toujours pas revenu. Un temps d'indisponibilité qui pose forcément questions, même si revenir d'une si longue blessure n'est évidemment pas simple. Certains ne sont d'ailleurs jamais revenus à leur meilleur niveau, quand d'autres, à l'inverse, ont très bien rebondi après une pénible convalescence. Pour Bernat, c'est l'incertitude d'autant que le PSG a dû s'adapter face à cette situation.

Cette lourde blessure avait mal au club parisien la saison dernière. En pleine période de rentrée sous covid, le club, qui venait d'atteindre la finale de la Ligue des Champions, cumulait les soucis physiques et les tensions en interne entre Leonardo et Thomas Tuchel, tout en devant conserver un certain équilibre financier malgré des pertes qui s'annonçaient alors vertigineuses. Le latéral gauche avait lui atteint un niveau impressionnant lors du Final 8, trouvant même les filets en demi-finale contre le RB Leipzig. Des prestations de haut niveau, alors qu'il se trouvait en fin de contrat en juin 2021.

Un an sans compétition

Malgré la blessure de l'international (11 sélections, 1 but), le PSG a fini par le prolonger en mars jusqu'en 2025 avec un salaire revalorisé. Problème, la blessure est plus longue que prévu à soigner. Alors que la direction espérait revoir le joueur de 28 ans avant la fin de la saison, des complications sont intervenues. À la mi-mai, et après avoir repris la course, il se présente pourtant en béquilles lors d'une séance photo collective. À bout de quelques minutes, il a demandé à s'asseoir, son genou le faisant trop souffrir. En réalité, la cicatrisation s'est mal passée, la plaie ayant été infectée durant son séjour à l'hôpital.

Un retard dont n'ont pas réussi à profiter ses principaux concurrents. Souvent blessé et surtout inconstant dans ses performances, Layvin Kurzawa ne convint pas. Micthel Bakker est limité pour le haut niveau et c'est souvent Abdou Diallo qui dépanne à gauche, un poste qui n'est pas le sien. Devant cette problématique, Juan Bernat était attendu avec impatience cet été. Sauf qu'encore une foi, il n'est pas prêt. Son entourage se montrait confiant pour le début de saison et l'intéressé a fait son retour à l'entraînement collectif à la mi-juillet mais force est de constater qu'il n'a toujours pas été convoqué par Pochettino.

Le PSG a arrêté de l'attendre

«Très heureux de pouvoir faire une petite partie de l'entraînement avec le groupe après plus de 10 mois», expliquait-il lors d'un post Instagram. Toujours numéro un dans l'esprit du staff technique, l'ancien Munichois espère toujours un premier retour à la compétition après la trêve internationale. Objectif le 11 septembre pour le compte de la 5e journée de Ligue 1 et la réception de Clermont au Parc des Princes. Sauf que le mercato est passé par là... Face à l'incertitude entourant Bernat, le PSG a fini par recruter dans les dernières heures de ce marché estival.

Le jeune Nuno Mendes (19 ans) vient sous forme de prêt avec option d'achat en provenance du Sporting et pour une place de titulaire. International portugais (5 sélections), il est l'un des joueurs les plus prometteurs à son poste. Bernat va revenir en terrain miné car ils sont désormais 4 au poste et il n'est plus forcément celui qu'on attend le plus. Une difficulté supplémentaire pour celui qui devrait faire quelques apparitions dans un premier temps, avant de peut-être endosser un rôle plus important. C'est un nouveau challenge qui ne fait que débuter.