PSG : rupture du ligament croisé pour Juan Bernat

La suite après cette publicité

Ce mercredi soir, le Paris Saint-Germain a obtenu sa première victoire de la saison aux dépens de Metz (1-0). Mais la soirée a été très compliquée pour le club de la capitale. En effet, outre les sanctions concernant Neymar, Paredes et Kurzawa, en attendant Angel Di Maria, le Paris SG a aussi perdu Abdou Diallo, exclu, et Juan Bernat, qui est sorti sur blessure.

Thomas Tuchel, l'entraîneur parisien, se montrait très inquiet pour son joueur en conférence de presse d'après-match :«pour Juan, je suis très très triste, j'attends une grande blessure au genou. On attend l'examen, mais j'attends une grande blessure». Et ce jeudi matin, après les examens, le verdict est tombé et, malheureusement, les nouvelles ne sont pas du tout bonnes pour le champion en titre.

Le PSG recrutera-t-il à gauche ?

«Juan Bernat : les examens pratiqués ce matin confirment la rupture isolée du ligament croisé antérieur du genou gauche. Plus d’informations seront communiquées ces prochains jours», peut-on ainsi lire sur le communiqué du Paris SG ce midi. Le début est donc très galère. Avec une suspension de six matches (il en reste cinq) pour Layvin Kurzawa et, donc, une absence longue durée de Juan Bernat, il ne reste que Bakker à ce poste.

Le Néerlandais est un peu tendre et il se pourrait que le Paris SG recrute donc. La question se pose aussi pour l'avenir immédiat de l'Espagnol, puisque ce dernier était en train de négocier sa prolongation de contrat, qui se termine l'été prochain. Le Paris SG va donc avoir du pain sur la planche lors de cette fin de mercato, alors que l'argent commence à manquer dans les caisses pour recruter.