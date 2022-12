John Textor ne devrait pas racheter l'OL !

Ce jeudi matin, l'Olympique Lyonnais a publié un communiqué de presse afin de faire un point sur la vente du club à John Textor. Et les Gones étaient confiants. «OL Groupe rappelle que la société Eagle Football Holdings LLC1, contrôlée par M. John Textor, s'est engagée auprès de ses principaux actionnaires historiques (Pathé, IDG Capital et Holnest, ci-après les "Vendeurs") à acquérir 39 201 514 actions OL Groupe au prix de 3 € par action et 789 824 OSRANEs OL Groupe au prix de 265,57 € par OSRANE. Le contrat d'acquisition est ferme et inconditionnel ; en particulier, il ne comprend pas de conditions relatives au financement de l'opération ou d'accords de tiers. Eagle Football s'est en outre engagée à souscrire, sous réserve de la réalisation de ces acquisitions, à une augmentation de capital réservée d'OL Groupe d'un montant total de 86 M€ (les opérations décrites ci-dessus étant ci-après désignées ensemble l'"Opération"). Cette augmentation de capital a été approuvée par l'assemblée générale du 29 juillet 2022. En ce qui concerne la dette du groupe Olympique Lyonnais, il est rappelé que l'ensemble des prêteurs du groupe Olympique Lyonnais ont donné leur consentement à l'Opération ("waivers")2, avec effet au closing. Dans le communiqué du 4 décembre dernier, il était annoncé que les Vendeurs et OL Groupe avaient accordé un ultime délai supplémentaire à Eagle Football afin d'obtenir les accords permettant de finaliser les opérations auxquelles il s'est engagé.»

La suite après cette publicité

Mais cet après-midi, Canal+ et Infosport+ révèlent que l'Olympique Lyonnais ne sera pas vendu à John Textor. Plus d'éléments sont attendus sur la chaîne cryptée. De son côté, le club présidé par Jean-Michel Aulas n'a pas encore réagi officiellement pour confirmer ou démentir. Ce qui est certain, c'est que ce serait un sacré coup dur pour Lyon, qui a dû repousser plusieurs fois le rachat du club par l'homme d'affaires américain ces derniers mois.