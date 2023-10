Vidéo : le retour en forme de Carlos Soler choque X !

Alors que le PSG recevait Strasbourg sur sa pelouse pour le compte de la 9e journée de Ligue 1, Luis Enrique a titularisé Carlos Soler au poste de piston droit à la place d’Achraf Hakimi, laissé au repos avant la rencontre en Ligue des Champions contre l’AC Milan. Une nouvelle qui a surpris sur les réseaux sociaux puisqu’il ne s’agissait que de sa deuxième titularisation de la saison. Le milieu a donc saisi sa chance et a été auteur d’un but et d’une passe décisive lors de la rencontre. Une prestation qui a fait du bruit sur les réseaux sociaux !

