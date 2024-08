L’Atlético de Madrid veut faire le gros coup N’Golo Kanté

Le 16 mai dernier, Didier Deschamps a surpris tout le monde ou presque en sélectionnant N’Golo Kanté pour l’Euro 2024 en Allemagne. Il faut dire qu’avant cela, il n’avait plus porté le maillot frappé du coq depuis le 3 juin 2022, soit près de deux ans. Ce qui est très long. Beaucoup ne l’imaginaient plus jouer avec les Bleus depuis son départ en Arabie saoudite du côté d’Al-Ittihad. Mais DD, qui avait des manques dans l’entrejeu, a décidé de faire confiance à l’ancien joueur de Chelsea, qui présentait l’avantage de bien connaître les Tricolores. Cette compétition a permis au footballeur âgé de 33 ans de faire son retour sur le devant de la scène.

Et visiblement, cela n’est pas passé inaperçu. Ce mardi, Relevo explique que l’Atlético de Madrid pense à recruter Kanté. En effet, les Colchoneros ont deux priorités en cette fin de mercato. La première est de mettre la main sur un défenseur central, de préférence un gaucher. Les noms de Hancko et Hincapié sont cités. La deuxième priorité est de renforcer le milieu de terrain. On pensait d’ailleurs que ce serait Conor Gallagher. L’Anglais a rejoint la capitale espagnole il y a quelques jours, mais les négociations traînent en longueur.

Kanté plaît aux Colchoneros

Il est donc retourné à Londres. Dans le même temps, les Colchoneros, qui négocient un départ de João Félix chez les Blues, ont décidé d’avancer leurs pions sur le dossier N’Golo Kanté. Sous contrat jusqu’en 2026 avec Al-Ittihad, le champion du monde 2018 possède un profil et une expérience du haut niveau qui plaisent beaucoup à Diego Simeone et son club. Relevo précise que les Madrilènes ont entamé les discussions avec l’entourage du joueur, notamment son frère, afin de connaître sa situation et savoir s’il serait prêt à jouer pour l’Atlético.

Le clan Kanté a fait savoir que cela l’intéressait. Un point important dans ce dossier. D’autant qu’Al-Ittihad, qui est au courant des échanges entre l’Atlético et l’entourage du joueur, reste pour le moment de côté. Les Saoudiens n’ont pas encore reçu de proposition. Mais les Espagnols doivent prendre en compte plusieurs choses, dont le gros salaire du joueur. Celui-ci devrait probablement faire des efforts financiers pour rejoindre la capitale ibérique. Il faudra aussi régler une indemnité à Al-Ittihad, mais ce serait certainement moins que les 40 M€ demandés par Chelsea pour Gallagher. Très actif sur le marché, l’Atlético nous réserve donc encore quelques surprises.