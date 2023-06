L’étonnante reconversion de Lukas Podolski

Lukas Podolski (38 ans) est un homme aux multiples casquettes. Aujourd’hui joueur du club polonais du Górnik Zabrze, l’Allemand mène en parallèle une vie d’entrepreneur en herbe dans l’évènementiel. Ce mercredi, le quotidien BILD rapporte en effet que le champion du monde 2014 va être aux commandes de l’organisation du Hockenheimring.

Sorte de Coachella pour les amateurs de festivals, le Hockenheimring est l’évènement musical le plus reconnu d’Allemagne et devrait accueillir pas moins de 100 000 spectateurs en septembre. Des artistes mondialement connus comme le DJ Robin Schulz devraient par ailleurs répondre à l’appel, tandis que multiples activités comme des tournois de football, des courses de karting, ou encore des attractions russes devraient être mises à disposition du public. «Les temps sont difficiles, nous voulons voir des visages heureux ici pendant trois jours à Hockenheimring, déconnectez-vous et venez profiter», a déclaré Podolski en marge de l’évènement qui se déroulera du 14 au 17 septembre prochain.

