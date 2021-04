Nantes : Ludovic Blas revient sur son passé compliqué avec Antoine Kombouaré

La suite après cette publicité

Antoine Kombouaré a remplacé Raymond Domenech en février dernier sur le banc du FC Nantes après le passage très compliqué de l’ancien sélectionneur des Bleus. Après une expérience ratée à Toulouse et mal-conclue à Guingamp, Kombouaré a retrouvé dans la Loire deux joueurs qu’il avait connus lorsqu’il entraînait le club breton. Il s'agit de Marcus Coco et de Ludovic Blas. Alors quand So Foot interroge ce dernier sur de possibles tensions avec son ancien technicien, qui avait connu la relégation dans les Côtes-d’Armor, le milieu de terrain nantais botte en touche.

«En froid, c’est un grand mot, même si c'est sûr que l’on ne s’était pas très bien quittés. À son arrivée, j’ai ressenti un peu d’appréhension. Mais finalement, je ne suis plus le même joueur et il y avait des choses que je ne comprenais pas et que je comprends maintenant. Il ne me faisait pas jouer, et je ne comprenais pas totalement ses reproches, ni pourquoi il me laissait sur le banc, alors que je sortais de l’Euro U19 et que je marchais sur l’eau. Je me suis braqué, et c’est pour ça que les gens ont dit qu’il y avait un problème entre lui et moi. Je ne comprenais pas ses attentes, et c’est pour ça que ça n’a pas vraiment fonctionné à Guingamp. Avec mon expérience, ce n’est plus du tout pareil. Depuis son arrivée, on a eu des discussions. Il veut que je sois le leader technique de cette équipe, que j'ai des responsabilités. C’est ce qu’il me faut, et c’est ce que j’aime», explique-t-il. Tout va mieux donc entre les deux hommes, qui mèneront peut-être le FC Nantes vers un désormais improbable maintien.