France U21-Autriche U21 : les compositions sont là

La dixième et dernière journée des éliminatoires pour l’Euro U21 2025 se tient ce mardi et la France doit s’imposer contre l’Autriche pour se qualifier directement pour la compétition.. A domicile, les hommes de Gérald Baticle s’articulent dans un 4-3-3 avec Guillaume Restes dans les cages derrière Kiliann Sildillia, Tanguy Nianzou, Maxime Estève et Jeanuël Belocian. Lucien Agoumé, Johann Lepenant et Enzo Millot constituent le milieu de terrain. Devant, Arnaud Kalimuendo, Hugo Ekitiké et Maghnés Akliouche sont associés.

De leur côté, les Autrichiens s’organisent dans un 3-4-2-1 avec Simon Spari qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Fabian Wohlmuth, Pascal Estrada, Leopold Querfeld, Samson Baidoo et Benjamin Böckle en défense. Matthias Braunöder et Ervin Omić se retrouvent dans l’entrejeu. Simon Seidl et Angelo Gattermayer soutiennent le buteur Tobias Hedl.

Les compositions

France U21 : Restes - Sildillia, Nianzou, Estève, Belocian - Lepenant, Agoumé, Millot - Ekitiké, Kalimuendo, Akliouche

Autriche U21 : Spari - Estrada, Querfeld, Baidoo - Wohlmuth, Braunöder, Omic, Böckle - Seidl, Hedl, Gattermayer