Ligue 1 : Montpellier se relance avec une belle victoire à Lorient

Suite de la septième journée de Ligue 1 ce dimanche après-midi sur la pelouse du stade du Moustoir, où le FC Lorient, barragiste après la victoire de Toulouse à domicile face à Metz, recevait son voisin au-dessus au classement, Montpellier. Un duel entre deux formations qui n’ont pas connu le goût de la victoire en septembre. Néanmoins, le FCL a la lourde tâche de briser la malédiction face à la formation héraultaise, qu’elle n’a plus battu depuis décembre 2013. La chance avait finalement souri aux Pailladins, qui s’imposaient sur la plus petite des marges en Bretagne (0-1). Dans une première période dominée par le MHSC, les visiteurs concrétisaient ce léger ascendant sur un contre initié par Benjamin Lecomte et conclu par l’efficacité d’Akor Adams (0-1, 30e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 8 Montpellier 9 7 3 2 3 2 12 9 16 Lorient 6 7 -5 1 3 3 10 15

Au retour des vestiaires, les Merlus montraient un peu plus d’intentions offensives et obligeaient leur adversaire du soir aux tâches défensives, mais étaient mis en échec par un portier pailladin particulièrement vigilant devant sa ligne. Parfait pour permettre aux siens d’inscrire le but du break sur penalty, provoqué par Mousa Tamari - déjà passeur sur l’ouverture du score - et transformé par Téji Savanier (0-2, 71e). Déjà buteur lors du premier acte, l’attaquant nigérian, lancé en profondeur par Joris Chotard, éliminait Igor Silva d’un beau crochet avant de crucifier Yann Mvogo pour sceller la victoire des siens (0-3, 89e). Première victoire pour le MHSC depuis celle acquise à Lyon à la mi-août pour se hisser à la huitième place au classement de la L1. Après la lourde défaite à Nantes (5-3), Lorient enchaîne un quatrième match sans succès et finira ce week-end au 16e et antépénultième rang.