EdF : le vibrant hommage de Didier Deschamps à Olivier Giroud

Au Stade de France, ce dimanche soir, les Bleus de Didier Deschamps auront fort à faire pour renverser la Croatie et ainsi arracher leur ticket pour le Final Four de la Ligue des Nations, organisé en juin prochain. Avant cela, Olivier Giroud sera lui honoré pour son record de buts avec les Bleus (57), mais aussi pour sa permanence au plus haut niveau international. Questionné par L’Equipe, le sélectionneur des Bleus n’a lui pas attendu pour rendre un bel hommage à l’attaquant français. «C’est toujours compliqué de ressortir un souvenir, une anecdote, alors que nous avons passé douze années ensemble, en sélection. Sa longévité parle d’elle-même. C’est son mérite. Ce que je retiens d’abord, c’est son attachement viscéral au maillot bleu. Comme moi, il a toujours placé l’équipe de France au-dessus de tout, même quand il a connu des périodes moins heureuses. Quand nous partons au Qatar pour disputer la Coupe du monde (en 2022), il sait très bien, au départ, qu’il ne sera pas forcément titulaire. Les circonstances (la blessure de Karim Benzema) ont fait qu’il l’a été lors du premier match (contre l’Australie). Et c’est au Qatar qu’il est devenu le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France».

Relancé sur le match le plus marquant d’Olivier Giroud, DD a alors ajouté : «la finale de la Coupe du monde 2018, forcément, parce qu’elle débouche sur une victoire qui nous lie à vie. Olivier a été un peu moqué parce qu’il n’a pas marqué pendant ce tournoi, mais il a joué un rôle très important en Russie. Le paradoxe d’Olivier est peut-être là : il est le meilleur buteur de l’histoire des Bleus alors qu’il était d’abord tourné vers le collectif». Avant de conclure sur le but le plus important à ses yeux. «Juste avant l’Euro 2016, nous jouons un match de préparation à Nantes, contre le Cameroun. Olivier est injustement sifflé par le public. Cela ne l’empêchera pas de réaliser une performance solide et de marquer, juste avant la pause. Le talent ne fait pas tout. Olivier a aussi réussi grâce à sa force mentale. Dans les moments difficiles, il n’a jamais rien lâché».