L'entraîneur de Brentford tord le cou aux rumeurs pour Saïd Benrahma

Avec ses 17 buts et ses 8 passes décisives en 41 matches de Championship, il va s'en dire que Saïd Benrahma (24 ans) est très courtisé cet été. Il y a bien sur Chelsea qui est un sérieux prétendant depuis plusieurs semaines mais pas que puisque d'après les médias anglais, Arsenal, Leicester ou encore West Ham et Aston Villa lorgnent l'international algérien (3 sélections). Il faudra tout de même mettre le prix, au moins 20 M€ pour attirer le milieu offensif.

Il faudra aussi réussir à convaincre Brentford, qui est encore en course pour monter directement en Premier League, et ça ne sera pas évident puisque l'entraîneur des Bees, Thomas Frank, affirme qu'aucune discussion ont lieu en ce moment pour Benrahma. «Je n’ai rien entendu à ce sujet de la part de mes dirigeants. Je ne sais absolument rien et si on ne me dit rien, je ne pense pas que ce soit vrai. C'est une rumeur. Saïd va bien. Cela ne l’affectera pas. Si nous nous débrouillons bien en championnat, les joueurs attirent l'attention. C'est naturel.»