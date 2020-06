Chelsea sur la piste de Saïd Benrahma

Depuis son départ définitif de l'OGC Nice en 2018, Saïd Benrahma se régale en Championship du côté de Brentford. Le milieu offensif de 24 ans est devenu l'un des meilleurs joueurs de la ligue avec ses 10 buts et 7 passes décisives en 34 rencontres. Avec de telles performances, il a tapé dans l’œil de plusieurs écuries de Premier League, qui souhaiteraient l'enrôler cet été.

Outre Leicester et Arsenal, on retrouve surtout Chelsea. D'après RMC, les Blues sont venus aux renseignements auprès des dirigeants des Bees et ont même commencé à entamer des négociations avec l'entourage de l'international algérien, sans pour le moment qu'une offre ait été formulée. Brentford, qui a vendu Neal Maupay à Brighton l'an passé contre environ 20 M€, demandera peu ou prou la même somme pour libérer Benrahma.