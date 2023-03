Real Madrid : Carlo Ancelotti défend Karim Benzema

La suite après cette publicité

Critiqué pour sa fragilité physique et son rendement, l’attaquant français Karim Benzema ne satisfait plus vraiment les dirigeants du Real Madrid, qui lui chercheraient déjà un successeur selon la presse espagnole. Avant de se déplacer sur la pelouse du Betis, l’entraîneur italien Carlo Ancelotti a tenu à défendre son buteur de 34 ans, auteur de 18 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues.

«Pour un attaquant, ce n’est pas toujours possible de toujours marquer. Parfois, c’est le travail de toute l’équipe et il y a des adversaires qui ferment très bien. Je le vois bien et en meilleure condition que lors de la première partie de la saison. Le problème ne s’est posé que lors des deux derniers matchs. Nous n’avons pas de problème offensif», a déclaré le coach de la Maison Blanche en conférence de presse.

À lire

Real Madrid : le cas Aurélien Tchouameni préoccupe