Ligue des Nations : l’Allemagne atomise la Bosnie avec un Florian Wirtz en feu, les Pays-Bas écrasent la Hongrie

Déjà qualifiée pour les quarts, l’Allemagne a signé, ce soir, une large victoire contre la Bosnie-Herzégovine et s’assure la première place de son groupe. La rencontre, sur la pelouse de l’Europa-Park Stadion de Friboug, a rapidement tourné en faveur des hommes de Julian Nagelsmann. Dès la 2e minute de jeu, Jamal Musiala a ouvert le score de la tête sur une jolie passe de Joshua Kimmich (1-0). Une vingtaine de minutes plus tard, un tir de Robert Andrich est dévié par Tim Kleindienst, et est venu finalement tromper le gardien bosniaque (23e, 2-0). Kai Havertz a alourdi le score peu avant le retour aux vestiaires. Bien servi par Florian Wirtz, l’attaquant d’Arsenal a envoyé une frappe lourde dans la partie gauche de la cage adverse (37e, 3-0). Une 20e réalisation au compteur d’Havertz en sélection.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Allemagne 13 5 +14 4 1 0 17 3 4 Bosnie 1 5 -13 0 1 4 3 16

En seconde période, Wirtz s’est offert un somptueux but sur coup franc (50e, 4-0). Le joueur de Leverkusen s’est même accordé un doublé à la 57e, avec un but de «renard de surface» (57e, 5-0). Leroy Sané est venu lui aussi apporter sa pierre à l’édifice, avec un 6e but (66e). La Mannschaft s’est finalement imposée sur le score de 7 buts à 0, après une dernière réalisation de Kleindienst. Triste soirée pour la sélection bosniaque, qui n’a, pour rappel, remporté aucune de ses dix dernières rencontres internationales, toutes compétitions confondues (1 nul, 9 défaites), et s’est vue reléguée, ce soir, en Ligue B.

Les Pays-Bas assurent, la Suède solide

L’autre rencontre du groupe 3 opposait les Pays-Bas et la Hongrie. Ce match n’avait commencé que depuis huit petites minutes avant qu’un drame se produise. Un membre du staff hongrois a subitement fait un malaise sur son banc de touche après avoir convulsé. La partie a ainsi immédiatement été suspendue pour urgence médicale après l’intervention des soigneurs. Après une évacuation sur civière, les joueurs hongrois ont tout de même décidé de poursuivre le match.

Le match a donc repris par un penalty pour les Pays-Bas, puisque juste avant cet incident, la VAR était intervenue pour sanctionner une main hongroise. Weghorst l’a transformé avec succès, ouvrant ainsi le score (9e, 1-0). Cody Gakpo a fait le break pour les Oranjes sur un nouveau penalty (45e+12, 2-0) avant la mi-temps. Denzel Dumfries est par la suite venu définitivement acter la victoire de son équipe (64e, 3-0), s’offrant au passage son 9e but en 63 sélections. Score final 4-0, avec une dernière touche de Koopmeiners (86e). Enfin la Suède s’est également imposée (2-1) contre la Slovaquie, grâce notamment aux réalisations de Gyokeres (3e) et d’Isak (48e). Le pays reste ainsi premier de son groupe avec 13 points.

Les autres résultats de la journée en Ligue des Nations :

Ligue A :

Allemagne 7-0 Bosnie-Herzégovine : Musiala (2e), Kleindienst (23e), Havertz (37e), Wirtz (50e, 57e), Sané (66e), Kleindienst (79e)

Pays-Bas 3-0 Hongrie : Weghorst (22e), Gakpo (45e+12), Dumfries (64e), Koopmeiners (86e)

Ligue B :

Géorgie 1-1 Ukraine : Mikautadze (76e) / Kvirkvelia (7e, c.s.c)

Monténégro 0-2 Islande : Oskarsson (74e), Johannesson (88e)

Turquie 0-0 Pays de Galles

Ligue C :

Suède 2-1 Slovaquie : Gyokeres (3e), Isak (48e) / Hancko (19e)

Ligue D :

Andorre 0-1 Moldavie : Postolachi (90+2e)