Ligue 1 : Andy Delort évite le pire à Montpellier face à Brest

Montpellier tombe à son tour dans le piège brestois (2-2). Quatre jours après avoir décroché un nul à Lyon (2-2), la formation d'Olivier Dall'Oglio partage les pions avec Montpellier à l’occasion de la 16e journée de Ligue 1. Au terme d’une première mi-temps plutôt fermée, ce sont pourtant les visiteurs qui ont surgi les premiers. Suite à une récupération haute d'Arnaud Souquet couloir droit, Andy Delort s'est appliqué pour déposer un centre sur le crâne de son compère de l'attaque Gaëtan Laborde, qui a parfaitement croisé son ballon afin de le mettre hors de portée de Gautier Larsonneur (0-1, 45e+1). Un premier tir cadré qui fait mouche.

Mais à force de reculer, Montpellier l'a payé. Brest a mieux débuté le second acte et une remise de Steve Mounié sur un centre côté gauche de Romain Perraud a permis à Romain Philippoteaux d'éliminer d'une feinte de corps Pedro Mendes en pleine surface avant de transpercer Jonas Omlin de près (1-1, 58e). En fin de partie, Brendan Chardonnet, oublié par Laborde, a doublé la mise pour Brest en reprenant un corner au second poteau (2-1, 79e)… seulement trois minutes après que Delort ait touché le poteau de la tête (76e). Ce dernier n'a pas manqué sa deuxième chance, en décochant un tir sec synonyme d'égalisation (2-2, 82e). Irvin Cardona s'est, lui, offert une ultime action en or au bout du bout en se présentant seul face à Omlin, mais l'attaquant a trouvé le petit filet montpelliérain. Avec ce nul, Montpellier reste cinquième, Brest grimpe au dixième rang.

