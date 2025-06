Le FC Barcelone est prêt à se débarrasser de 7 joueurs

Après une saison quasi parfaite sous les ordres d’Hansi Flick, le FC Barcelone aborde l’été avec un mélange de satisfaction sportive et de turbulences internes. L’arrivée du technicien allemand a redonné au club une identité claire, faite d’intensité, de discipline tactique et de projection rapide vers l’avant. Le Barça a retrouvé une stabilité qu’il n’avait plus connue depuis plusieurs années, avec un collectif soudé, une génération montante qui s’affirme, et une régularité impressionnante aussi bien en Liga qu’en Europe. Le retour à un football exigeant et cohérent a conquis les supporters et repositionné le club parmi les références continentales.

Mais derrière cette réussite, l’état-major catalan prépare un mercato estival d’une ampleur inédite, marqué par des décisions fortes à venir. Plusieurs membres de l’effectif pourraient être concernés par un important renouvellement, dans une volonté assumée d’ouvrir un nouveau cycle. Le club, toujours contraint par les limites du fair-play financier, veut miser sur une restructuration stratégique : alléger la masse salariale, renforcer l’équilibre du groupe et faire place à un projet sportif à long terme. Si les noms restent encore secrets, les contours de cette "saignée" laissent présager un été bouillant en Catalogne, où l’objectif sera de consolider les acquis tout en projetant le FC Barcelone vers un avenir plus durable et compétitif.

7 joueurs peuvent plier bagages

Le FC Barcelone prépare cet été une opération massive de renouvellement de son effectif en lançant une véritable « Operación Salida », comme le rapporte Marca ce mercredi matin. Sept joueurs seraient particulièrement concernés : Marc-André Ter Stegen, Iñaki Peña, Ronald Araújo, Pablo Torre, Frenkie De Jong, Ansu Fati et Pau Víctor. L’objectif est clair : alléger la masse salariale, libérer des places, et repositionner le club dans le cadre du fair-play financier, tout en poursuivant un projet sportif axé sur le long terme. Plusieurs de ces départs pourraient se concrétiser via des transferts définitifs ou des prêts, selon les opportunités et les négociations en cours. Bien qu’aucune annonce officielle n’ait encore été faite, la direction catalane semble déterminée à finaliser ces mouvements rapidement, afin de dégager les ressources nécessaires pour renforcer l’équipe dans les règles financières et donner un nouvel élan au projet du coach.

La situation des sept joueurs évoqués varie selon leur importance sportive et leur poids dans la masse salariale. Trois d’entre eux — Ansu Fati, Iñaki Peña et Pablo Torre — sont quasiment assurés de quitter le club, tandis que le cas de Pau Víctor reste incertain et dépendra de l’évolution du marché. En revanche, les dossiers les plus complexes concernent Ter Stegen, Araujo et Frenkie de Jong, trois piliers du vestiaire dont l’avenir pourrait évoluer en fonction des opportunités et des décisions internes. Ter Stegen, malgré l’arrivée de Joan García, a récemment affirmé vouloir rester, ce qui rend sa situation énigmatique. Iñaki Peña, désormais relégué dans la hiérarchie des gardiens, partira sans surprise. Araujo, en perte de vitesse cette saison, pourrait être vendu si une offre sérieuse arrive, d’autant plus que sa clause libératoire baisse bientôt à 70 millions d’euros. Enfin, De Jong semble sur le point de prolonger, même s’il garde une certaine prudence dans ses déclarations. Cette opération de dégraissage, aussi nécessaire qu’ambitieuse, marque le début d’un nouveau cycle voulu par la direction sportive, entre contraintes économiques et renouveau sportif.