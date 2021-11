Équipe de France : Kylian Mbappé, une trêve complètement folle

La suite après cette publicité

«C'est une très belle soirée personnelle sur le plan de l'efficacité, mais il a tellement bien fait avant. Dans le jeu de tête, petit à petit, il commence à devenir performant. Il est perfectionniste, il a cette capacité à faire beaucoup de différences et d'être efficace. Il affole les compteurs alors que malgré tout c'est un jeune joueur. » Interrogé sur Kylian Mbappé samedi soir après l'incroyable soirée vécue par le Parisien contre le Kazakhstan (8-0), Didier Deschamps n'avait pas manqué d'éloges à l'égard du joueur de 22 ans. Et mardi soir, en Finlande (succès 2-0 des Bleus), l'avant-centre du PSG a remis ça. Encore.

Titularisé en attaque aux côtés de Moussa Diaby, le natif de Paris a eu du mal pendant plusieurs minutes, comme tous ses coéquipiers, jusqu'à l'entrée décisifs de son compatriote Karim Benzema. Après l'avoir parfaitement retrouvé pour l'ouverture du score du joueur du Real Madrid, Kylian Mbappé s'est rapidement transformé en buteur après une longue course et une superbe frappe enroulée. Impliqué sur les deux buts des Bleus en Finlande, le principal concerné est donc resté sur sa lancée, lui qui avait marqué un but et délivré une passe décisive sur chaque match du Final 4 de Ligue des Nations en octobre.

Une trêve de haute volée

Bref, Kylian Mbappé est toujours aussi important en équipe de France, et ce n'est pas ce dernier rassemblement de l'année qui prouvera le contraire. Car outre son but et sa passe décisive ce mardi, le joueur du PSG a clairement sorti le grand jeu samedi dernier face au Kazakhstan avec un quadruplé et un caviar dans son jardin du Parc des Princes. KM10, ou KM7 en club, est donc en feu et le sélectionneur Didier Deschamps a été clair en conférence de presse au moment d'évoquer son duo si prolifique avec Benzema.

«C'est que du bonheur. (...) Je vais les mettre dans des glaçons, tranquille, pour qu'ils soient au frais. Bon là, il y a du temps, ils auront beaucoup de matches avant le prochain rassemblement de l'équipe de France», a envoyé, tout sourire, l'ancien entraîneur de l'OM devant les journalistes. Car oui, en 2022, l'équipe de France aura grandement besoin d'un Kylian Mbappé au top de sa forme pour défendre son titre mondial en fin d'année au Qatar.