Équipe de France : Kylian Mbappé - Karim Benzema, un duo qui détone

Pour les fans de l'équipe de France et ballon rond, impossible de passer à côté. En cette fin d'année 2021, Kylian Mbappé et Karim Benzema ont clairement régalé les supporters sous le maillot tricolore, eux qui ont encore marqué contre la Finlande ce mardi soir (2-0, éliminatoires du Mondial 2022). L'attaquant du Paris Saint-Germain et celui du Real Madrid, qui jouent ensemble avec les Bleus depuis le mois de juin et le retour de KB9 sous les ordres de Didier Deschamps, portent presque à eux seuls cette équipe championne du Monde en titre. Et les statistiques ne mentent pas vraiment si l'on regarde les dernières rencontres.

Sur les quatre derniers matches de l'équipe de France, Kylian Mbappé et Karim Benzema ont marqué douze des quinze buts des Bleus (7 pour le Parisien, 5 pour le Madrilène). Alors forcément, le match de samedi contre le Kazakhstan (8-0), avec le quadruplé de KM7 et le doublé de l'ancien Lyonnais, y joue pour beaucoup mais les deux hommes avaient déjà été importants lors du Final 4 de Ligue des Nations pour permettre à la France de remporter ce nouveau tournoi. Mais encore une fois, il y a une équipe avec et sans eux.

«Je vais les mettre dans des glaçons, tranquille, pour qu'ils soient au frais»

Il y a eu une nouvelle preuve de cette dépendance à Helsinki avec cette entrée en jeu de Karim Benzema avant l'heure de jeu alors que les Bleus avaient vraiment du mal à casser le verrou finlandais. En un mouvement avec Kylian Mbappé, l'avant-centre de la Casa Blanca a débloqué la situation, avant que son compatriote se transforme également en buteur pour le but du break. Et comme l'a expliqué Didier Deschamps en conférence de presse, l'entrée de KB9 a tout simplement apporté quelque chose : «c'est vrai que l'entrée de Karim, avec Kingsley aussi, amène plus de poids offensif, ce qui nous a permis de marquer ces deux buts et d'avoir moins à défendre et de poser plus de problèmes à notre adversaire du soir.»

Le joueur de 33 ans a donc été impressionnant, tout comme Mbappé qui a lui impressionné son compatriote Mattéo Guendouzi. «On connaît tous ses qualités. Tu lui laisses un peu d'espace et il y a 90% de chance qu'il aille au but et qu'il se procure une très grosse occasion. Ce soir, ça a réussi, mais aussi contre le Kazakhstan donc bien évidemment, c'est un très grand attaquant et on est très heureux de l'avoir avec nous», a déclaré le milieu de terrain de l'OM sur La chaîne L'Équipe. «C'est que du bonheur. (...) Je vais les mettre dans des glaçons, tranquille, pour qu'ils soient au frais. Bon là, il y a du temps, ils auront beaucoup de matches avant le prochain rassemblement de l'équipe de France», a même ironisé DD devant la presse. Un duo qui vaut clairement de l'or.