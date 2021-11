Finlande - France : les notes du match

La suite après cette publicité

Cette rencontre n'avait pas forcément d'enjeu sportif d'un côté, puisque les Bleus étaient déjà assurés de terminer en tête de ce groupe C. Mais en face, les Finlandais avaient encore l'opportunité de jouer les barrages, eux qui n'ont jamais joué un Mondial. Les Finlandais ne dépendaient que d'eux-mêmes pour terminer devant l'Ukraine. Pour ce duel, Didier Deschamps faisait jouer quelques joueurs un peu moins habituels, à l'image du duo Digne-Dubois sur les côtés, de Zouma, de Tchouaméni ou de Moussa Diaby.

Et les champions du monde ont joué le jeu à fond, repartant du nord de l'Europe avec une victoire 2-0. La partie démarrait sur une belle domination tricolore, avec une première belle occasion de Diaby (5e), alors que Griezmann ou Mbappé, avant la demi-heure de jeu, avaient également des situations. Peu à peu, les Nordiques commençaient tout de même à se procurer des opportunités, via la référence offensive Pukki, ou cette tête de Schüller (44e). Il fallait aussi noter la blessure de Dubois, sorti sur blessure à la 43e.

L'entrée de Benzema a tout changé

Un match bien différent de celui face au Kazakhstan donc, avec une vraie opposition, et un jeu tricolore bien moins fluide qu'au Parc des Princes. C'est l'entrée de Benzema juste avant l'heure de jeu qui a changé pas mal de choses. Peu à peu, les Bleus commençaient à imposer leur jeu à se trouver dans les petits espaces. Et c'est le Madrilène qui allait ouvrir le score à la 66e minute de jeu. Le joueur du Real Madrid a combiné avec Mbappé, qui lui a remis le cuir d'une belle talonnade. KB9 a ensuite frappé, et le ballon a terminé au fond des filets, avec un peu de réussite puisqu'il a été contré par un défenseur (0-1, 66e).

Le Parisien allait lui aussi s'offrir une réalisation. Servi par Digne, le Bondynois sprintait et enroulait parfaitement le ballon face à un Hrádecký impuissant (0-2, 76e). Les Bleus ont donc répondu présents et fait honneur à leur statut de champion du monde, même si ce match n'avait pas spécialement d'importance pour eux, terminant au passage cette phase de qualification sans la moindre défaite. La Finlande elle termine derrière l'Ukraine et n'ira donc pas en barrages.

Le classement final du groupe D.

L'homme du match : Mbappé (7) : auteur d’un fabuleux quadruplé il y a trois jours, l’attaquant n’a pas cette fois pas connu la même réussite mais il a été le joueur le plus constant devant. Ses prises de balle, ses accélérations (19e, 25e) et ses intentions tranchantes (11e) ont fait du bien. Auteur d’une tentative hors cadre (29e), il s’est à nouveau distingué lors de la venue de Benzema sur le terrain, lui offrant même une nouvelle passe décisive (66e). C’était avant son nouveau coup de génie : une course de 50 mètres côté gauche conclue par un plat du pied dans le petit filet opposé (76e).

Finlande :

Hradecky (4,5) : malgré le peu d'occasions adverses, le portier du Bayer Leverkusen a su se montrer attentif pour capter ou dégager les nombreux centres français. Mais en deuxième période, il n'aura rien pu face à l'efficacité de Benzema (66e), malgré la déviation, et la frappe enroulée parfaite de Mbappé (76e). Il a été plus rassurant sur la frappe pied gauche du Parisien (80e).

Uronen (4) : positionné à droite pour ce dernier match des éliminatoires, le Brestois a été très sollicité par les offensives de Digne et Griezmann dans son couloir droit, sans problème en première période. Juste après l'entrée de Benzema, le piston droit a eu plus de frissons face à l'attaquant du Real Madrid (58e), qui a pu se défaire de son marquage pour débloquer le score. Remplacé par Taylor (74e) , qui n'a rien pu faire sur la percée suivie du but de Mbappé juste après son entrée en jeu.

Ivanov (4,5) : souvent au duel avec Diaby dans l'axe de la défense, le joueur du Warta Poznan (D1 polonaise) n'a pas eu trop de souci sur les ballons aériens, de par son avantage de taille. Le numéro 3 a été moins en vue au retour du vestiaire, tant que le jeu français est passé par les ailes, mais a tenté de bloquer le plus possible l'axe de la charnière (6 ballons récupérés).

Väisänen (4) : pourtant très vigilant lors de la première période, le défenseur de l'IF Elfsborg a malencontreusement trompé son propre gardien en déviant la frappe de Benzema pour faire sauter le verrou Hradecky. En quasi-libéro, il n'a rien pu faire sur les deux buts français.

O'Shaughnessy (5) : a gauche de la charnière centrale finlandaise, le défenseur du HJK a su bien gérer les ballons en profondeur des Bleus, parfois trop longs pour les attaquants (4 duels gagnés sur 4). Après l'ouverture du score, il a tenté de monter un peu plus pour apporter de la supériorité numérique dans le flanc offensif gauche, sans réel danger pour l'entrant Pavard. Victime d'un coaching offensif, il est remplacé par Pohjanpalo (82e) .

Hämäläine (4) : moins mis en danger que son compère à droite, le piston gauche a très souvent connu le camp adverse, pas forcément dans les centres lointains mais plutôt dans la participation au jeu court préconisé par son sélectionneur Markku Kanerva, pour trouver des espaces dans la surface. Mais avec l'entrée de Coman, il a dû reprendre son rôle défensif pour contenir la vivacité du Bavarois. Il a été également souvent en retard dans les duels au sol (0 gagné sur 5).

Lod (5) : titularisé en attaque aux côtés de Pukki, il est souvent derrière le buteur pour apporter le surnombre dans le milieu de terrain. Le joueur du Minnesota United s'est montré intéressant à la récupération du ballon, bloquant bien le couloir droit de Dubois. C'est offensivement qu'il a eu un peu plus de problèmes, en étant bien muselé par Zouma, même s'il a réussi quelques différences par ses transmissions (4 passes clés).

Schüller (4,5) : le Finlandais s'est pénalisé lui-même en début de rencontre en écopant du seul carton jaune du match après une intervention tardive sur Mbappé (9e). Derrière, ses prises de balle sont parfois approximatives, offrant des ballons très hauts à la France. Plus intéressant au retour des vestiaires, coupant bien les transmissions adverses (5 ballons récupérés), il a dû laisser sa place à Forss (64e) , qui a pris la place de Lod dans le secteur offensif.

Kamara (5,5) : métronome de l'entrejeu finlandais, le milieu des Glasgow Rangers n'a pas délivré sa meilleure copie en début de rencontre, notamment battu dans les duels, mais s'est très bien repris au fil du match. Le joueur de 26 a été bien plus à l'aise en seconde période dans un bloc plus haut (3 interceptions), en étant bien plus présent dans la circulation du ballon et dans la construction des offensives, même si le dernier geste a pêché du côté du secteur offensif.

Nissilä (5) : très généreux dans ses efforts, le numéro 16 n'a pas hésité à montrer à plusieurs reprises balle au pied pour faire respirer son bloc équipe. Juste avant la pause, il a bien failli tromper tout le monde sur un corner rentrant (44e), touché par aucun joueur. Cependant, son abnégation lui aura valu beaucoup de déchet technique dans le jeu (17 ballons perdus). Moins trouvé et moins lucide après l'heure de jeu, il est remplacé par Valakari (82e) .

Pukki (4) : pour sa 100e sélection avec les Hiboux Grands-Ducs, l'attaquant de Norwich a été très précieux sans ballon, posant des difficultés dans les premières relances tricolores. Dos au but, le Canary a été redoutable et a usé de son gabarit pour défier Zouma et Upamecano, ce qui lui a permis de se créer sa première occasion (30e), bien captée par Lloris. Aucune occasion pour lui en seconde période, à part quelques ballons touchés en remise avec son milieu.

France :